Серуканов объяснил, как Соболь обманула сторонников «кампанией» в Госдуму

Любовь Соболь объявила о прекращении своей кампании по выдвижению в качестве кандидата на выборах в Госдуму. Учитывая, что соратница Алексея Навального собирала со сторонников деньги на ведение этой кампании, ее действия, как считает Виталий Серуканов, могут стать основанием для возбуждения нового уголовного дела о мошенничестве.

В понедельник, 14 июня, экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской организацией) в своих социальных сетях написала, что вынуждена остановить ведение выборной кампании в Государственную думу, «несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров и явное преимущество перед соперниками». В качестве причины такого решения она назвала признание фонда, основанного Навальным, экстремистским. Согласно закону, принятому нижней палатой российского парламента, Соболь не может избираться в Госдуму и другие выборные органы власти, так как непосредственно принимала участие в деятельности экстремистской организации.

Комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, бывший юрист ФБК Виталий Серуканов отметил, что фактически Любовь Соболь остановила то, чего не было, ведь никакой официальной кампании она не вела. По его мнению, это была очередная афера соратников Навального, в рамках которой они собрали биткоины и донаты, набили себе карманы, а вести предвыборную кампанию оказались не в состоянии.

«Организационная импотенция, помноженная на раннее бегство штаба Соболь. Как мы знаем, еще до признания экстремистами они все сбежали в Грузию, поближе к американским деньгам, и никакую кампанию вести, в общем-то, не собирались. Поэтому это все можно смело назвать мошенничеством, и в очередной раз наивные люди, которые жертвовали Соболь деньги на кампанию, оказались обмануты, у разбитого корыта. Мне, кстати, кажется, что это вполне себе основание для возбуждения нового уголовного дела против Соболь, потому что она снова кинула людей на бабки, сделала это достаточно цинично, высокомерно и сейчас в какой-то истеричной спешке пытается заметать следы», — подчеркнул Серуканов.

Как считает эксперт, схема мошенничества была разработана просто идеально. Соболь притворялась кандидатом в Госдуму и открыто называла себя так, хотя многочисленные юристы ей указывали на ошибку. Под этой вывеской соратница Навального продолжала собирать деньги, а теперь, получается, она просто всех обманула, так как никаким кандидатом она не являлась и ее кампания не могла называться избирательной. При этом сейчас Соболь не должна писать никаких финансовых отчетов о собранных средствах и дальнейшем их расходовании, а людям, которые перечисляли ей деньги, просто не с кого требовать.

«Вопрос только в том, что она собирала деньги на воздух, а сейчас объявила, что она этот воздух перестает греть и так далее. Я, кстати, не удивлюсь, если она продолжит собирать деньги, заявит немногочисленным сторонникам: «Ребят, все равно присылайте деньги, мы что-нибудь придумаем, ничего страшного». Для нее главное — собирать деньги, а под какой вывеской — эти жулики найдут какую-нибудь причину, они ребята опытные», — заключил Виталий Серуканов.

Ранее эксперт заявил, что неудачи в политике и личной жизни могут негативно отразиться на психическом состоянии Соболь. В связи с этим Серуканов не исключает, что на почве подобных стрессов она вполне может устроить какую-нибудь критическую провокацию, так как Соболь одержима идеей попасть во власть, эта болезненная тяга уже переросла в политическую паранойю.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.