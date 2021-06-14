Лидеры стран НАТО подтвердили открытость к диалогу с Россией

Брюссель, 14 июня. НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России. Об этом говорится в Стратегической концепции, согласованной участниками 32-го саммита НАТО.

Кроме того, лидеры стран Альянса по итогам саммита подтвердили открытость к диалогу с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО. Также члены военного блока взяли на себя обязательство увеличивать расходы на оборону и безопасность.

«Ожидается, что десять членов НАТО в этом году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше. Две трети членов планируют достичь показателя в 2% к 2024 году», — говорится в заявлении.

Кроме того, Альянс начинает разработку новой Стратегической концепции, которая будет принята в ходе следующего саммита НАТО в 2022 году.