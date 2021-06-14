Дандыкин рассказал о необычном характере российско-белорусских учений «Запад-2021»

Москва, 14 июня. Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» в нынешнем году имеют особый смысл, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Капитан первого ранга запаса объяснил необычность традиционных маневров союзных стран в интервью «Народным Новостям». Учения запланированы на сентябрь 2021 года и призваны укрепить взаимодействие между РФ и Белоруссией перед лицом очевидных вызовов исходящих именно с запада, отметил Дандыкин.

«Нынешние учения («Запад-2021». — Прим. ред.) имеют особый смысл. Это связано с необычайной натовской активностью у границ России, прежде всего на западном направлении», — подчеркнул эксперт особый характер маневров.

Дандыкин отметил что Россия является единственным значимым союзником и другом Белоруссии, поэтому взаимодействие армий двух стран будет максимально тесным и сплоченным.

«На учениях будут отрабатываться вопросы обороны, но это не исключает и наступательные действия, чтобы отбросить противника туда, откуда он пришел. Думаю, наши так называемые «партнеры» поймут, что к нам лучше с миром», — резюмировал собеседник «Народных Новостей».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен обсудить с лидерами прибалтийских стран угрозы, якобы исходящие от России и Белоруссии, об этом информировал RT.