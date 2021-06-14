Индекс S&P 500 продемонстрировал рост на закрытии торгов

Вашингтон, 14 июня. Американский индекс обновил максимальное значение на закрытии торгов, поднявшись на 0,19%.

Предыдущий максимум был установлен 10 июня, после достижения уровня в 4239,18 пункта. Тогда показатели начали уверенный рост после публикаций Минфина США по инфляции в мае. Тенденция сохраняется до сих пор, хотя темпы роста уменьшаются.

Параллельно рост продемонстрировал индекс Dow Jones Industrial Average, изменение оценивают в 0,04%. В настоящий момент он достиг 34 479,6 пункта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные MarketWatch.

Значительное влияние на мировые биржи оказывает отчетность американского государства и ее федеральной резервной системы. Рекордные показатели инфляции в США заставляют инвесторов искать способы сохранения средств.