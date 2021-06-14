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Путин потребовал от журналиста NBC не затыкать ему рот

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Политика
Путин потребовал от журналиста NBC не затыкать ему рот
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что журналист NBC Кир Симмонс пытается перебивать, когда ему не нравятся ответы собеседника.

В ходе интервью западный журналист попросил Владимира Путина прокомментировать присвоение некоторым СМИ и организациям статус иностранных агентов. Российский лидер напомнил, что в США такая практика действует еще с тридцатых годов. Журналиста Кира Симмонса не удовлетворил этот ответ, он перебил президента.

«Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения?» — заметил Путин.

По мнению российского лидера, журналист ведет себя крайне некорректно. И его поведение объясняется тем, что Симмонс хочет слышать другие слова, подытожил Путин.

Сотрудник NBC задал президенту РФ множество острых, на его взгляд, вопросов. Однако Владимир Путин с присущим ему спокойствием комментировал каждый из них. Он рассказал об отношениях с Китаем, США, объяснил свое видение ситуации на Украине, а также высказался о недопустимости милитаризации космического пространства.

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Все новости / Политика / Путин потребовал от журналиста NBC не затыкать ему рот
путин журналист nbc
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