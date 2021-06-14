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Желание Байдена провести встречу без подготовки не удивило Путина

Политика
Желание Байдена провести встречу без подготовки не удивило Путина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 июня. Готовность президента Соединенных Штатов к переговорам с российским лидером без предварительных условий не стала сюрпризом для Владимира Путина.

Один из американских журналистов поинтересовался, не удивило ли Путина желание американского президента встретиться без обозначенных заранее условий.

«...Все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов... Поэтому здесь нет ничего необычного», — ответил президент России.

Российский лидер подчеркнул, что США также заинтересованы в совместном решении ряда вопросов, как и Российская Федерация. Он уверен, что такие важные решения должны приниматься совместно.

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переговоры дипломатия Байден и Путин
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