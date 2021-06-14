Сборная Чехии обыграла Шотландию в стартовом матче Евро-2020

Глазго, 14 июня. Чешская сборная добилась победы над Шотландией в матче группового этапа 16-го чемпионата Европы по футболу.

Матч сборных Шотландии и Чехии завершился 14 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Подопечные Ярослава Шильгавы одержали победу со счетом 2:0. Счет в игре на 42-й минуте открыл форвард Патрик Шик. Он воспользовался передачей Владимира Цоуфала. Вскоре после перерыва Шик увеличил преимущество сборной Чехии, забив гол ударом с дальнего расстояния. Пас нападающему отдал Томаш Соучек.

Благодаря победе сборная Чехии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D. Столько же баллов в активе английской национальной команды, которая накануне обыграла Хорватию.

Ранее УЕФА назвал имена судей, которые обслужат матч сборных Финляндии и России на Евро-2020. На игре будет работать бригада арбитров из Нидерландов.