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Стала известна причина взрыва на АЗС в Новосибирске

Происшествия
Стала известна причина взрыва на АЗС в Новосибирске
Федеральное агентство новостей

Новосибирск, 14 июня. Спасатели назвали обстоятельство, которое привело к мощному взрыву и последующему пожару на территории газовой автозаправки в районе Гусинобродского шоссе.

Причиной ЧП на АЗС в Новосибирске стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Серьезное нарушение установленных правил эксплуатации привело к взрыву топлива и последующему пожару на площади 1,2 тыс. квадратных метров.

В результате происшествия пострадали 20 человек, 16 из которых госпитализированы в областную клиническую больницу. Следователи возбудили по факту ЧП уголовное дело, расследование которого взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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