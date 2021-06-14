Стала известна причина взрыва на АЗС в Новосибирске

Новосибирск, 14 июня. Спасатели назвали обстоятельство, которое привело к мощному взрыву и последующему пожару на территории газовой автозаправки в районе Гусинобродского шоссе.

Причиной ЧП на АЗС в Новосибирске стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Серьезное нарушение установленных правил эксплуатации привело к взрыву топлива и последующему пожару на площади 1,2 тыс. квадратных метров.

В результате происшествия пострадали 20 человек, 16 из которых госпитализированы в областную клиническую больницу. Следователи возбудили по факту ЧП уголовное дело, расследование которого взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.