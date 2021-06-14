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Груды мертвой рыбы: ФАН изучил, что происходит с экологией Саратовской области

Общество
Груды мертвой рыбы: ФАН изучил, что происходит с экологией Саратовской области
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13 июня на реке неподалеку от Саратовской ГЭС обнаружили массовый мор рыбы и раков. Берег оказался буквально усыпан телами несчастных пресноводных, над которыми уже собрались голодные вороны и чайки. Самое неприятное, что это далеко не первый случай массовой гибели местной фауны: весной сразу в нескольких озерах региона произошли аналогичные трагедии. Тогда областные власти объяснили мор сильными морозами, из-за которых водоемы слишком промерзли. Косвенную вину возложили на отсутствие рыбаков, не пробуривших лунки, которые могли бы пропускать кислород. Но гибель рыбы в проточной реке, да еще и в июне, «толстым льдом» объяснить не удастся. 

«Очень жаль рыбу и раков. Запах стоял не очень сильный, хотя погибли как минимум десятки килограммов речных жителей. Я еще два дня назад видел там несколько мертвых карасей, но подумал, что это случайность. У нас протекает Волга и сотни речек поменьше, может, поэтому кто-то считает, что можно разбазаривать достояние региона. Не знаю, почему это произошло, но виновных нужно обязательно наказать. Такими темпами у нас вообще экологии не останется», — рассказал корреспонденту ФАН свидетель событий Олег Топорков.

Некоторые местные жители и общественники первым делом поспешили обвинить в гибели рыбы один из крупнейших энергетических объектов региона — Саратовскую ГЭС. Электростанцию, расположенную рядом с городом Балаково, нередко пытаются выставить «экологической угрозой», но руководство ГЭС отметает все подозрения. Так произошло и на этот раз. В пресс-службе станции заявили, что причастность ГЭС к мору рыбы «исключена». На предприятии не было аварийных либо нештатных ситуаций, способных спровоцировать гибель рыбы.

Ситуацию уже взяли на контроль руководители Балаково, заверившие, что необходимая информация уже доведена для всех экологических органов. Однако никакой конкретики в отношении причин экологической трагедии пока не появилось. Эколог Алексей Сидоров считает, что делать выводы слишком рано. 

«Я против наклеивания ярлыков на виновных до того, как уполномоченные органы вынесут вердикт. Причин здесь может быть множество, включая как техногенные, так и чисто биологические. Не исключено, что в реку попали ядовитые отходы, но что стало их источником – предстоит выяснить. Что касается возможного негативного влияния ГЭС, то сразу было понятно: виновника нужно искать где-то в другом месте. Гидроэлектростанция наносит огромный урон экологии при своем строительстве, но потом это достаточно контролируемый объект», — резюмировал специалист.

Кто бы ни был виноват в массовой гибели обитателей балаковской реки, властям нужно немедленно исправить положение. Помимо поиска причины массового мора, нужно также оперативно восстановить численность погибшей рыбы. ФАН продолжит следить за развитием ситуации.

Ранее жительницу Саратова испугали выползшие из унитаза змеи. Питонов смыл в унитаз один из жильцов многоквартирного дома.

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экология рыба саратовская область
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