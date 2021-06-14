Путин назвал самый простой способ выяснить правду о причинах посадки борта Ryanair

Москва, 14 июня. Самый простой способ узнать истину в нашумевшем вопросе с самолетом Ryanair — спросить у командира, принуждали ли его к посадке, заявил президент России Владимир Путин.

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, пилот борта ирландской авиакомпании был лишь осведомлен о возможном нахождении в самолете взрывного устройства, совершать посадку в Минске его не заставляли, отметил Путин.

«Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все», — сказал он в интервью журналисту Киру Симмонсу для телеканала NBC.

Глава РФ добавил, что не видит оснований не верить словам белорусского коллеги. Путин также удивился, что никто не попытался узнать правду у пилота Ryanair. По мнению российского лидера, задать соответствующий вопрос напрямую командиру было бы правильнее и логичнее всего.