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Путин назвал самый простой способ выяснить правду о причинах посадки борта Ryanair

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Политика
Путин назвал самый простой способ выяснить правду о причинах посадки борта Ryanair
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 июня. Самый простой способ узнать истину в нашумевшем вопросе с самолетом Ryanair — спросить у командира, принуждали ли его к посадке, заявил президент России Владимир Путин.

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, пилот борта ирландской авиакомпании был лишь осведомлен о возможном нахождении в самолете взрывного устройства, совершать посадку в Минске его не заставляли, отметил Путин.

«Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все», — сказал он в интервью журналисту Киру Симмонсу для телеканала NBC.

Глава РФ добавил, что не видит оснований не верить словам белорусского коллеги. Путин также удивился, что никто не попытался узнать правду у пилота Ryanair. По мнению российского лидера, задать соответствующий вопрос напрямую командиру было бы правильнее и логичнее всего.

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путин белоруссия ryanair
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