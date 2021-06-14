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Глава Федерации рестораторов и отельеров: скидки не стимулировали пройти вакцинацию

Общество
Глава Федерации рестораторов и отельеров: скидки не стимулировали пройти вакцинацию
pixabay.com  / 

В Москве ввели ряд ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19. Меры коснулись и предприятий общепита: с 13 по 20 июня им нельзя работать по ночам. Кроме того, приостанавливается работа фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах. Президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Игорь Бухаров поделился с ФАН собственным видением перспектив работы отрасли в случае повторения временных локдаунов и новой волны пандемии.

— Как воспринял бизнес введение локального локдауна в Москве пока на неделю?

— Пока локального локдауна нет. Введены временные ограничения, это касается дискотек, ночных ресторанов, которые расположены на вокзалах или рядом с вокзалами, круглосуточных заведений. Основные рестораны работают до полуночи: в 23:00 прекращают принимать заказы, а до 00:00 все посетители покидают зал.

— Что изменится, если противоэпидемические ограничения повторятся, третья волна станет реальностью?

— Рестораны в Москве были готовы к новым ограничениям. Так работает и вся Европа — в 23:00 кухня закрывается. Если есть ночные дискотеки и клубы, они работают по своему режиму. Есть еще заведения, в основном на юге Европы, у которых время работы смещается на ночь, потому что очень жарко, днем нет никого. Можно считать это сложившейся традицией: так было и во времена Советского Союза, рестораны работали до 23:00. Указ мэра касается в основном ночных клубов, но пока нельзя говорить о подсчете реальных убытков.

— Появится ли тенденция к сокращению потока посетителей? Какие инициативы может предложить сама отрасль, чтобы посетитель был привит?

— Мы выполняем все, что нам рекомендовано Роспотребнадзором и правительством. Ранее владельцы и руководители ресторанов и кафе (не только московских, но и региональных) выступили с предложением давать скидку посетителям, которые привиты от COVID-19. Но на сегодняшний день должной отдачи от этого нет. Сказывается общий скепсис, наработанные за многие годы негативные представления о «левых» вакцинах. Люди, которых призвали изолироваться, например, в возрасте от 65 лет, — не наш основной клиентский поток. Проблема с молодежью. Судя по статистическим данным, среди них — больше всего непривитых, в силу своей динамичности они и могут распространять инфекцию.

— Существует ли статистика переболевших из числа персонала?

— Нет. В прошлом году мы запрашивали у своих коллег в Нью- Йорке, они привели свои цифры: подхвативших инфекцию в местных ресторанах и переболевших — 1,5%, в начальной школе — 1,8%, в высшей школе — 2,2%, ретейл — 7,8%, все остальное — в быту. Если поделить количество посадочных мест на число посетивших заведение, то похожая картина вырисовывается и в наших мегаполисах. Аналогичный подход мог бы быть взят за основу при подсчете процента заразившихся пользователей общественного транспорта, особенно тех, кто ездит в метро.

— Повлияла ли неожиданность принятых в Москве решений на настроение бизнеса?

— Настроение не изменилось, не было и неожиданности. Мы понимаем, как это пережить, необходимо сделать все для этого. Надо приложить все усилия, чтобы у проверяющих организаций, которые уже завтра пойдут следить за выполнением ограничительных мер, замечаний не было. Метро закрывать никто не будет, а рестораны могут закрыть.

— Вы лично привиты?

— Нет, я переболел.

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