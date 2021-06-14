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Эксперт объяснил, почему УЕФА перенес матчи Евро-2020 в Петербург из Дублина

Спорт
Эксперт объяснил, почему УЕФА перенес матчи Евро-2020 в Петербург из Дублина
Global Look Press  /  Zamir Usmanov / Global Look Press

Санкт-Петербург вкладывается в спортивную инфраструктуру, комплексно развивается и имеет лучший футбольный стадион в России. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 в Санкт-Петербурге рассказал генеральный секретарь Межрегионального объединения региональных спортивных федераций по футболу «Северо-Запад» Николай Голубев.

По словам эксперта, составляющих успеха много, поэтому России для развития футбола нужно работать во всех направлениях.

«Должна быть инфраструктура, должны быть условия, ведь детям нужно где-то играть. В первую очередь, необходимо давать возможность играть в футбол детям. Мы в Санкт-Петербурге это поняли, поэтому постепенно развиваем материальную базу, которая позволит привлекать и молодых звездочек из других регионов. Мы сделали стадионы в школах, постелили там газоны. 700 школ у нас имеют хорошее футбольное поле. Мы стали поддерживать детские футбольные клубы», — сказал он.

Голубев напомнил, что раньше Санкт-Петербург имел несовременную инфраструктуру, но крупные события, проводившиеся в городе, изменили ситуацию в лучшую сторону.

«Раньше в Петербурге был стадион Петровский, который, честно говоря, устарел. Теперь у нас прекрасный стадион, где можно проводить турниры самого высокого уровня в любое время года. Хоть к нему сначала и относились с иронией, теперь это лучший стадион в России. Город нашел финансы и стал вкладываться в спортивную инфраструктуру. И это не только стадионы и транспортные развязки, это и гостиницы, вокзалы, аэропорт», — отметил он.

Эксперт пояснил, что дополнительные матчи чемпионата Европы, которые изначально должны были пройти в Дублине, доверили Северной столице, так как город соответствует всем требованиям.

«УЕФА выбрал Санкт-Петербург, потому что знает, что здесь есть где проводить матчи, что в городе есть инфраструктура», — отметил он.

Эксперт объяснил, почему УЕФА перенес матчи Евро-2020 в Петербург из Дублина
Невские Новости  / Анна Карпова

По мнению эксперта, для развития футбола в нашей стране необходимо укреплять и тренерский потенциал, обращая внимание на российских футболистов, завершивших игровую карьеру.

«Нельзя терять бывших игроков, которые могли бы стать тренерами. Нам нравится, что с «Зенитом» работает Сергей Семак. Он прошел колоссальную школу, работая с успешными иностранными специалистами. Семак дает понять, что «Зенит» неслучайно третий год подряд показывает чемпионскую игру. В других командах тренеры кочуют из одного клуба в другой. Мне кажется, хозяева спортивных клубов очень вольно относятся к сиюминутным желаниям — у них нет времени ждать результатов», — пояснил он.

Голубев отметил, что Санкт-Петербург и дальше будет развивать массовый и детский футбол.

«Будут команды, новые поля, каждый год по три новых поля будут добавляться. Также у нас появился женский футбол. Нам будет стыдно, если российские женщины вдруг начнут играть лучше мужчин», — подчеркнул он.

Кроме того, специалист затронул и тему зарплат тренеров.

«Средняя заработная плата в государственной спортивной школе составляет порядка 50 тысяч рублей. Наверное, новичок не будет сразу рассчитывать на такую сумму, но тренеры достаточно неплохо зарабатывают. Экономически, конечно, мы не стали жить лучше. Существуют школы, где есть недофинансирование. Надеюсь, это временное явление. Никакой экономии на спорте Санкт-Петербург не делает. Мы стараемся выполнять федеральные стандарты», — подытожил он.

Эксперт объяснил, почему УЕФА перенес матчи Евро-2020 в Петербург из Дублина
Global Look Press  / Maksim Konstantinov

Ранее экс-футболист сборной СССР, заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев заявил, что российских футболистов нужно не только по головке гладить, но и говорить им правду, иначе они будут играть как размазни. Легенда «Спартака» игру нашей команды называет неважной. По его мнению, российские футболисты в матче против Бельгии не знали, что делали на поле.

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