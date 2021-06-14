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Путин: рассуждения о возможности решения КНР вопроса Тайваня военным путем неуместны

Политика
Путин: рассуждения о возможности решения КНР вопроса Тайваня военным путем неуместны
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 14 июня. Китай не пытается решить проблему Тайваня военным путем, поэтому рассуждать о возможности такого развития событий неуместно, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в политике нет места сослагательному наклонению, поэтому вести разговоры о том, что могло бы произойти при тех или иных обстоятельствах, нет смысла.

«Я не могу комментировать ничего, что не является реалиями сегодняшнего мира. <…> Разве Китай заявил о том, что он собирается военным путем решать проблемы Тайваня? До сих пор этого не случилось», — подчеркнул президент в интервью американскому телеканалу NBС.

Российский лидер в рамках диалога ответил и на многие другие вопросы журналиста Кира Симмонса. Ознакомиться с интервью, которое было проведено в преддверии встречи Путина с американским коллегой Джо Байденом, можно на сайте Кремля.

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путин китай тайвань
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