По факту взрыва АЗС в Новосибирске возбуждено дело. События дня

Минимум 20 человек пострадали при взрыве заправки в Новосибирске

По меньшей мере 20 человек пострадали при крупном пожаре на автозаправке в Новосибирске. Как сообщили в управлении МЧС по региону, на Гусинобродском шоссе взорвались резервуары с топливом. Огонь перекинулся на соседнюю АЗС. Соцсети наводнили видео, как над городом в одно мгновение вырастает огромный огненный гриб.

Первые пожарные расчеты были на месте уже через семь минут после тревожного сигнала. Площадь возгорания на АЗС составила по меньшей мере 800 квадратных метров. Пожару присвоили третий, повышенный ранг сложности. В схватку с огнем вступили 70 спасателей при поддержке 20 единиц техники. Полыхающие заправки тушат с помощью лафетных стволов. Пострадавших госпитализировали. Причина случившегося выясняется. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело