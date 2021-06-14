По факту взрыва АЗС в Новосибирске возбуждено дело. События дня

Минимум 20 человек пострадали при взрыве заправки в Новосибирске
По меньшей мере 20 человек пострадали при крупном пожаре на автозаправке в Новосибирске. Как сообщили в управлении МЧС по региону, на Гусинобродском шоссе взорвались резервуары с топливом. Огонь перекинулся на соседнюю АЗС. Соцсети наводнили видео, как над городом в одно мгновение вырастает огромный огненный гриб.
Первые пожарные расчеты были на месте уже через семь минут после тревожного сигнала. Площадь возгорания на АЗС составила по меньшей мере 800 квадратных метров. Пожару присвоили третий, повышенный ранг сложности. В схватку с огнем вступили 70 спасателей при поддержке 20 единиц техники. Полыхающие заправки тушат с помощью лафетных стволов. Пострадавших госпитализировали. Причина случившегося выясняется. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело
В США автомобиль на скорости въехал в толпу протестующих
Pr Scr Ruptly /
В американском Миннеаполисе автомобиль на скорости 160 км/ч протаранил людскую толпу протестующих из-за смерти темнокожего американца. Трое пострадавших были доставлены в больницу, одна женщина скончалась. Очевидцы трагедии выволокли водителя из машины и избили, после чего нарушителя забрали приехавшие на место ЧП полицейские. В печально известном Миннеаполисе уже несколько дней не прекращаются уличные протесты после убийства 32-летнего Уинстона Смита. Нарушителя закона застрелили при задержании, что заставляет проводить аналогии с гибелью еще одного афроамериканца — Джорджа Флойда. Чуть больше года назад этот резонансный случай разбудил движение Black Lives Matter, которое в буквальном смысле поставило белое население Соединенных Штатов на колени.
Первая партия «Спутника V» прибыла в Турцию
Prt Scr youtube.com / Жить здорово!
«Спутник V» долетел до Турции. Республика получила первую партию российской вакцины от коронавируса. Спасительный груз был доставлен в международный аэропорт под Анкарой. В стране уверены, что признанный в мире препарат поможет ускорить процесс вакцинации. Эпидемиологическая обстановка в Турции критическая. По данным государственного Минздрава, за последние четыре дня в стране выявили 200 тысяч новых случаев COVID-19, заболеваемость продолжает расти. «Спутник V» у России приобрели уже несколько десятков других стран. Доказавшая свою эффективность и безопасность вакцина быстро стала одной из самых востребованных на планете.