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Как сирийские военные удерживают позиции в Идлибе: репортаж ФАН

Новости Сирии
Как сирийские военные удерживают позиции в Идлибе: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии отмечено обострение обстановки. Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) регулярно обстреливают позиции бойцов армии Сирийской Арабской Республики (САР).

Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей побывали в зоне боевых действий и увидели, как бойцы правительственной армии противостоят боевикам.

Эскалация конфликта стала нарастать после ликвидации нескольких высокопоставленных боевиков. Сирийская разведка вычислила местонахождение официального представителя ХТШ Абу Халида Шами и руководителя медиакрыла группировки Абу Мусаба Хомси. Они были уничтожены 10 июня.

«Сирийские боевые самолеты атаковали колонну машин, принадлежавшую ХТШ, в районе Джебель-эз-Завия в провинции Идлиб», — сообщил телеканал Al Mayadeen.

Террористы поклялись отомстить за гибель своих командиров. Спустя пару дней на линии боевого соприкосновения была замечена концентрация сил радикальных исламистов. Кроме того, резко увеличилось количество обстрелов в трех направлениях: Ар-Рувейха, Джубас и Саракиб.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 34 обстрела со стороны позиций террористической группировки ХТШ, из них в провинции Идлиб — 20 обстрелов, в Латакии — семь, в Хаме — семь», — заявил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Карпов.

Как сирийские военные удерживают позиции в Идлибе: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

На Идлибском фронте

Представители сирийской армии подтвердили данные ЦПВС. Один из сотрудников Министерства обороны САР уточнил ряд деталей на одном участке фронта по соседству с Саракибом.

«Сейчас там до полутысячи террористов, их посты находятся к северу. Турки полностью снабжают их едой, боеприпасами и оборудованием. Иногда они используют турецкие наблюдательные посты как прикрытие и открывают огонь из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня на расстоянии одного–двух километров от турок», — сообщил корреспондентам ФАН генерал с позывным Абу.

Как сирийские военные удерживают позиции в Идлибе: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Военачальник просил не называть его настоящего имени. Сразу после первых обстрелов он прибыл на передовую, чтобы на месте познакомиться с ситуацией.

«На нашем направлении наблюдается различная активность. Противник стреляет из минометов, использует снайперов и беспилотники. Слава богу, мы держим ситуацию под контролем», — сообщил командир наблюдательного пункта по имени Хайдар.

Этот район был освобожден от террористов около года назад. Будучи одним из самых боеспособных в сирийской армии, подразделение Хайдара сдерживает атаки протурецкой группировки «Фейлак аш-Шам».

Как сирийские военные удерживают позиции в Идлибе: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

В расположении Сирийской Арабской Армии

На въезде на позиции изображен государственный флаг и надпись: «Аль-Асад». Это игра слов — одновременно и фамилия президента Сирии, и слово «лев». С артиклем «Аль» оно превращается в громкое «Лев».

Как сирийские военные удерживают позиции в Идлибе: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

В расположении войск сирийской армии корреспонденты ФАН побывали непосредственно в момент нападения боевиков и смогли увидеть, как военнослужащие удерживают свою позицию в условиях постоянной угрозы со стороны радикальных исламистов.

Наблюдатели постоянно осуществляют мониторинг обстановки и докладывают в штаб о действиях террористов. Их работа — одна из самых ответственных и опасных на войне. В случае обстрела они подают сигнал другим бойцам сирийской армии, чтобы те уходили в укрытие, однако сами не имеют права покидать пост. В противном случае к позициям могут подобраться диверсионные группы и закидать окопы гранатами, что приведет к гибели людей.

Как сирийские военные удерживают позиции в Идлибе: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Чтобы не подпустить лазутчиков, наблюдателям необходимо реагировать на малейшее замеченное движение и проводить профилактическую стрельбу для отпугивания террористов — они не рискуют приближаться к огневой точке.

«Боевики попытались осуществить вылазку один раз, но мы пресекли эти попытки, когда они подбирались в нашу сторону. Мы пресекаем любые проникновения и попытки разрушить местные объекты», — сказал генерал с позывным Абу.

По его словам, в последнее время вылазки прекратились. Боевики чаще используют беспилотники и снайперов. Но они пока опасаются открывать огонь, чтобы не раскрыть своего расположения перед контрснайперскими группами.

Благодаря этому временному затишью бойцы Сирийской Арабской Армии получают немного времени на отдых.

Как сирийские военные удерживают позиции в Идлибе: репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Обострение ситуации в Идлибе временно ограничилось увеличением количества обстрелов. Сирийская армия усилила оборону и купировала угрозу. Пока под контролем правительственных сил находятся около 40% территории провинции, однако военные уверены, что в скором времени им удастся освободить остальные районы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сирия саа боевики идлиб репортаж
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