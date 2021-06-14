Как сирийские военные удерживают позиции в Идлибе: репортаж ФАН

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии отмечено обострение обстановки. Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) регулярно обстреливают позиции бойцов армии Сирийской Арабской Республики (САР).

Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей побывали в зоне боевых действий и увидели, как бойцы правительственной армии противостоят боевикам.

Эскалация конфликта стала нарастать после ликвидации нескольких высокопоставленных боевиков. Сирийская разведка вычислила местонахождение официального представителя ХТШ Абу Халида Шами и руководителя медиакрыла группировки Абу Мусаба Хомси. Они были уничтожены 10 июня.

«Сирийские боевые самолеты атаковали колонну машин, принадлежавшую ХТШ, в районе Джебель-эз-Завия в провинции Идлиб», — сообщил телеканал Al Mayadeen.

Террористы поклялись отомстить за гибель своих командиров. Спустя пару дней на линии боевого соприкосновения была замечена концентрация сил радикальных исламистов. Кроме того, резко увеличилось количество обстрелов в трех направлениях: Ар-Рувейха, Джубас и Саракиб.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 34 обстрела со стороны позиций террористической группировки ХТШ, из них в провинции Идлиб — 20 обстрелов, в Латакии — семь, в Хаме — семь», — заявил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Карпов.

Федеральное агентство новостей /

На Идлибском фронте

Представители сирийской армии подтвердили данные ЦПВС. Один из сотрудников Министерства обороны САР уточнил ряд деталей на одном участке фронта по соседству с Саракибом.

«Сейчас там до полутысячи террористов, их посты находятся к северу. Турки полностью снабжают их едой, боеприпасами и оборудованием. Иногда они используют турецкие наблюдательные посты как прикрытие и открывают огонь из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня на расстоянии одного–двух километров от турок», — сообщил корреспондентам ФАН генерал с позывным Абу.

Федеральное агентство новостей /

Военачальник просил не называть его настоящего имени. Сразу после первых обстрелов он прибыл на передовую, чтобы на месте познакомиться с ситуацией.

«На нашем направлении наблюдается различная активность. Противник стреляет из минометов, использует снайперов и беспилотники. Слава богу, мы держим ситуацию под контролем», — сообщил командир наблюдательного пункта по имени Хайдар.

Этот район был освобожден от террористов около года назад. Будучи одним из самых боеспособных в сирийской армии, подразделение Хайдара сдерживает атаки протурецкой группировки «Фейлак аш-Шам».

Федеральное агентство новостей /

В расположении Сирийской Арабской Армии

На въезде на позиции изображен государственный флаг и надпись: «Аль-Асад». Это игра слов — одновременно и фамилия президента Сирии, и слово «лев». С артиклем «Аль» оно превращается в громкое «Лев».

Федеральное агентство новостей /

В расположении войск сирийской армии корреспонденты ФАН побывали непосредственно в момент нападения боевиков и смогли увидеть, как военнослужащие удерживают свою позицию в условиях постоянной угрозы со стороны радикальных исламистов.

Наблюдатели постоянно осуществляют мониторинг обстановки и докладывают в штаб о действиях террористов. Их работа — одна из самых ответственных и опасных на войне. В случае обстрела они подают сигнал другим бойцам сирийской армии, чтобы те уходили в укрытие, однако сами не имеют права покидать пост. В противном случае к позициям могут подобраться диверсионные группы и закидать окопы гранатами, что приведет к гибели людей.

Федеральное агентство новостей /

Чтобы не подпустить лазутчиков, наблюдателям необходимо реагировать на малейшее замеченное движение и проводить профилактическую стрельбу для отпугивания террористов — они не рискуют приближаться к огневой точке.

«Боевики попытались осуществить вылазку один раз, но мы пресекли эти попытки, когда они подбирались в нашу сторону. Мы пресекаем любые проникновения и попытки разрушить местные объекты», — сказал генерал с позывным Абу.

По его словам, в последнее время вылазки прекратились. Боевики чаще используют беспилотники и снайперов. Но они пока опасаются открывать огонь, чтобы не раскрыть своего расположения перед контрснайперскими группами.

Благодаря этому временному затишью бойцы Сирийской Арабской Армии получают немного времени на отдых.

Федеральное агентство новостей /

Обострение ситуации в Идлибе временно ограничилось увеличением количества обстрелов. Сирийская армия усилила оборону и купировала угрозу. Пока под контролем правительственных сил находятся около 40% территории провинции, однако военные уверены, что в скором времени им удастся освободить остальные районы.

1 Организация запрещена на территории РФ.