Путин сообщил о поимке в Сирии боевиков с диверсионным заданием против объектов РФ

Москва, 14 июня. Российские специалисты задержали в Сирии боевиков, которые планировали совершить диверсии на российских военных объектах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, диверсанты были переброшены из подконтрольной США зоны Эт-Танф.

«Эт-Танф — есть такая зона, которая контролируется, кстати, американскими военными. Недавно мы тоже поймали группу бандитов, они оттуда пришли и прямо говорят, что у них есть определенное задание в отношении российских военных объектов», — сказал президент.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что незаконные вооруженные формирования осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район сирийских населенных пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб.