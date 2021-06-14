Автомобиль протаранил толпу протестующих в американском Миннеаполисе

Миннеаполис, 14 июня. Злоумышленник на машине въехал в толпу манифестантов. В результате аварии погиб один человек, двое получили тяжелые травмы.

Инцидент произошел в ночь на 14 июня в городе Миннеаполис штата Миннесота, сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

После аварии в больницу попали трое пострадавших, медики зафиксировали у них опасные для жизни травмы. Позже одна из потерпевших скончалась.

Пока неизвестно, какими мотивами руководствовался автомобилист. Сообщается, что протестующие самостоятельно достали его из машины после наезда и передали в руки полиции. По данному факту назначена проверка.

В Свердловской области автобус въехал в людей на остановке, в результате погибли шесть человек.