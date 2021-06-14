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Максакова объяснила угрозы «пустить на органы» Садальского

Шоу-бизнес
Максакова объяснила угрозы «пустить на органы» Садальского
Федеральное агентство новостей  /  wikipedia.org / Владимир Широков / CC BY-SA 4.0 / Svklimkin/CC BY-SA 4.0

Москва, 14 июня. Оперная певица Мария Максакова заявила, что своим комментарием просто хотела предупредить актера Станислава Садальского, который связался «не с теми людьми», об опасности.

Максакова с начала этого года безуспешно пытается наладить отношения со своей матерью, известной артисткой Людмилой Максаковой. Певица, которая несколько лет не общалась с мамой, на популярных ток-шоу и со слезами на глазах жаловалась, что родительница не желает ее видеть. Пока певица ходила по студиям телепрограмм, актер Станислав Садальский объявил, что собирается жениться на Людмиле Максаковой. По его словам, об этом попросила сама 80-летняя артистка, которой надоело быть одной.

Дочь Людмилы Максаковой отреагировала на новость о грядущем торжестве очень эмоционально. Под одним из постов Садальского она оставила комментарий с угрозой «пустить его на органы». Актер, который старается быть жестким правдорубом, к удивлению многих фанатов, удалил комментарий. Сама оперная дива заявила, что не хотела угрожать новоиспеченному жениху матери.

«Я ему написала, что он связался с опасными людьми. И если он на мамину квартиру какие-то виды имеет, главное, чтобы он свою уберег в этой ситуации», — объяснила Мария Максакова в интервью «Собеседнику».

По словам певицы, Садальский пытается стать членом семьи «саблезубых и степных хапуг». Она считает, что актеру нужно быть начеку, чтобы не лишиться собственного имущества. Сама Мария Максакова сейчас борется за квартиру с собственной дочерью. По ее словам, отец девочки использует дочь в своих корыстных целях и настраивает против родной матери.

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актер максакова садальский
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