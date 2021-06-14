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Волонтеры подарили козочек многодетной семье из Брянска

  /   Обновлено: 14 июня 2021 17:05
Общество
Волонтеры подарили козочек многодетной семье из Брянска
pixabay.com

Брянск, 14 июня. Брянская многодетная семья получила в дар козочек от представителей общественного движения «Добромир», АНО «Единение» и неравнодушных граждан.

Козы считаются домашними кормильцами. Теперь у детей всегда будет свежее парное молоко, с которым можно сварить кашу или съесть булочку, отметили волонтеры. Добровольцы часто помогают этой многодетной семье из Брянска. Недавно они подарили ей продуктовые наборы, канцелярию, вещи и игрушки.

«Теперь у детишек на столе будет всегда свежее парное молоко. В хозяйстве, как говорится, все пригодится, а уж в многодетной семье тем более!» — рассказали волонтеры.

Добровольцы помогают не только многодетным семьям, но и тяжелобольным гражданам. Ученики брянского лицея №1 присоединились к отрядам «Добро» и «Волонтеры ЗОЖ» и выразили благодарность донорам региона. Они обратились ко всем, кто безвозмездно сдает кровь для спасения других жизней.

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