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Меркель одобрила подготовку новой стратегии НАТО

Политика
Меркель одобрила подготовку новой стратегии НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 14 июня. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает крайне важной адаптацию стратегии НАТО к новым вызовам и угрозам.

Меркель заявила об этом представителям СМИ после прибытия в столицу Бельгии, где 14 июня начнет работу саммит глав государств Североатлантического альянса. Ее высказывание цитирует РИА Новости.

«Я поддерживаю намерение о разработке новой стратегической концепции, которая бы еще раз точно описала вызовы и реакцию НАТО», — сообщила канцлер ФРГ.

По ее словам, новая стратегия НАТО должна учесть различные гибридные вызовы, возможность проведения атак в сетевом пространстве и опасность кампаний по дезинформации.

Ранее сообщалось о прагматичном отношении Меркель к личным политическим контактам. О переговорах лидеров ФРГ и США касательно строительства и эксплуатации газопровода «Северный Поток — 2» информировало издание RT.

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