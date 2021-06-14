Президент Германии принес цветы к бывшему лагерю советских военнопленных

Берлин, 14 июня. Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память советских военных, которые погибли в плену. Об этом сообщают местные СМИ.

Жест Штайнмайера приурочен к 80-летней годовщине нападения нацистской Германии на СССР. Президент возложил цветы на территории бывшего лагеря для военнопленных в Зандбостеле.

«Мой визит посвящен тем, о ком в Германии в значительной степени забыли», — сказал Штайнмайер.

Госдума РФ ранее приняла законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии в период Второй мировой войны. По информации НСН, российские власти объявили о намерении решительно противостоять любым попыткам фальсифицировать историю.