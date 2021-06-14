Глава СК Бастрыкин взял под контроль дело о пожаре на АЗС в Новосибирске

Москва, 14 июня. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на особый контроль ход расследования уголовного дела о пожаре на газовой автозаправке в Новосибирске.

Мощный пожар охватил территорию АЗС на Гусинобродском шоссе. В результате ЧП пострадали не меньше 20 человек. Следователи регионального управления СК РФ возбудили по данному факту уголовное дело, расследование которого будет проходить под контролем центрального аппарата ведомства.

Следствие предполагает, что к возгоранию АЗС могли привести действия, не отвечающие требованиям безопасности.

В настоящее время пожар локализован сотрудниками МЧС на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Угроза распространения огня миновала.