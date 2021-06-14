Более 150 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Йемена

Сана, 14 июня. Лодка с беженцами из Африки столкнулась с рыболовецким судном у берегов Йемена. Удалось обнаружить тела по меньшей мере 150 человек. Поиски продолжаются.

Мигранты направлялись в сторону йеменского мыса Эль-Ара. По последним данным, на борту судна могло находится до 400 человек. Спасатели продолжают поиски остальных членов экипажа, но шансы на то, что кто-то смог выжить, низкие, сообщил телеканал Al Hadath.

Появились подробности столкновения судна "Амур" с японской шхуной у берегов Хоккайдо. Средний траулер-морозильник "Амур" шел в Корсаков и в условиях тумана наткнулся на небольшую японскую рыболовецкую шхуну.