Пожарные предотвратили взрыв 100 газовых баллонов на АЗС в Новосибирске

Новосибирск, 14 июня. Сотрудники МЧС успели перетащить в безопасное место более 100 баллонов с газом. В противном случае, они могли взорваться на территории полыхающей АЗС.

Свидетели рассказывали, что слышали несколько взрывов. В МЧС констатировали, что сдетонировали емкости с топливом. В тушении пожара принимают участие 70 спасателей, задействованы 20 единиц техники. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Существовала угроза распространения огня на расположенный недалеко склад.

Согласно последней информации, в огне пострадали 20 человек, включая двоих пожарных.