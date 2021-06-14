В Екатеринбурге загорелось Михайловское кладбище

Екатеринбург, 14 июня. На территории Михайловского кладбища произошло возгорание . Пламя подобралось к захоронениям членов туристической группы Игоря Дятлова.
По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за поджога тополиного пуха. Сухая растительность загорелась, а ветер способствовал распространению пламени.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Точные причины пожара устанавливаются.
Крупный пожар из-за взрыва на газовой заправке произошел в Новосибирске. Пламя охватило более 1200 кв.м.