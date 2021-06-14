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В Екатеринбурге загорелось Михайловское кладбище

Происшествия
В Екатеринбурге загорелось Михайловское кладбище
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Екатеринбург, 14 июня. На территории Михайловского кладбища произошло возгорание . Пламя подобралось к захоронениям членов туристической группы Игоря Дятлова.

По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за поджога тополиного пуха. Сухая растительность загорелась, а ветер способствовал распространению пламени.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Точные причины пожара устанавливаются.

Крупный пожар из-за взрыва на газовой заправке произошел в Новосибирске. Пламя охватило более 1200 кв.м.

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пожар кладбище свердловская область
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