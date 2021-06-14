Путин выразил опасения касательно «боевой» активности НАТО в киберпространстве

Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин объяснил, по каким причинам Москва опасается укрепления Североатлантического альянса в киберсфере.

Он указал на то, что Альянс воспринимает киберпространство как сферу для ведения возможных боевых действий. По мнению российского лидера, данный факт не может не беспокоить Россию.

«США — это высокотехнологическая страна. НАТО объявила киберпространство сферой боевых действий. Это означает, что они планируют что-то, готовят что-то», — подчеркнул Путин в интервью телеканалу NBC.

При этом глава государства сообщил, что Россия готова наладить с США взаимную выдачу киберпреступников, если будет достигнута соответствующая договоренность.