Американские ученые обнаружили в Италии древний ритуальный бассейн

Рим, 14 июня. Группа американских ученых обнаружила в холмистой местности на севере Италии небольшой бассейн из дубовых бревен.

Предварительная оценка уникальной находки показала, что бассейн соорудили между XVI и XIII веками до нашей эры. По итогам работы ученые из Корнельского университета написали статью, которую позже опубликовали в журнале PLOS ONE.

«Мы предположили, что Noceto Vasca Votiva построили в решающий момент социальных изменений в регионе. Предполагаем, что конструкция использовалась для проведения ритуалов», — пишут они.

Археологи также заметили, что бассейн располагался на вершине холма вдали от поселения. В связи с этим его не могли использовать в качестве резервуара для воды. Кроме того, на его дне были найдены керамические сосуды, фигурки и артефакты, что указывает на его ритуальное предназначение.

В начале июня группа археологов обнаружила керамический пифос. Тщательно изучив удивительную находку времен Древней Греции, ученые заявили, что ее возраст составляет около 1,5 тыс. лет. В ходе камеральных работ археологам удалось собрать воедино фрагменты раздавленного землей кувшина.