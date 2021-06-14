Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 17:22
17:20
Армия
Путин заявил о готовности России к совместной работе с США по СНВ
17:20
Происшествия
Дети не пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
17:18
Общество
Семья аистов поселилась в Тульской области
17:15
Армия
Путин сообщил о поимке в Сирии боевиков с диверсионным заданием против объектов РФ
17:15
Спорт
Легенда «Спартака» Ловчев призвал сборную России показать характер на Евро
17:15
Происшествия
Глава СК Бастрыкин взял под контроль дело о пожаре на АЗС в Новосибирске
17:14
Политика
Осташко оценил заявление Путина в интервью NBC на тему кибербезопасности
17:13
Экономика
Аналитики назвали «стальной бум» в КНР причиной роста цен на металлопродукцию
17:11
Общество
Загсы и центры госуслуг Москвы временно изменят расписание и условия работы
17:09
Происшествия
Автомобиль протаранил толпу протестующих в американском Миннеаполисе
Все новости

Американские ученые обнаружили в Италии древний ритуальный бассейн

Общество
Американские ученые обнаружили в Италии древний ритуальный бассейн
pixabay.com

Рим, 14 июня. Группа американских ученых обнаружила в холмистой местности на севере Италии небольшой бассейн из дубовых бревен.

Предварительная оценка уникальной находки показала, что бассейн соорудили между XVI и XIII веками до нашей эры. По итогам работы ученые из Корнельского университета написали статью, которую позже опубликовали в журнале PLOS ONE.

«Мы предположили, что Noceto Vasca Votiva построили в решающий момент социальных изменений в регионе. Предполагаем, что конструкция использовалась для проведения ритуалов», — пишут они.

Археологи также заметили, что бассейн располагался на вершине холма вдали от поселения. В связи с этим его не могли использовать в качестве резервуара для воды. Кроме того, на его дне были найдены керамические сосуды, фигурки и артефакты, что указывает на его ритуальное предназначение.

В начале июня группа археологов обнаружила керамический пифос. Тщательно изучив удивительную находку времен Древней Греции, ученые заявили, что ее возраст составляет около 1,5 тыс. лет. В ходе камеральных работ археологам удалось собрать воедино фрагменты раздавленного землей кувшина.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Американские ученые обнаружили в Италии древний ритуальный бассейн
италия археологи бассейн
Комментировать
Эксклюзив
Дети не пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Дети не пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 132690 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 87092 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 67057 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 51589 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 41172 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru