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Нейроученые из США нашли необъяснимый феномен в человеческом мозге

Наука
Нейроученые из США нашли необъяснимый феномен в человеческом мозге
wikipedia.org  /  Nevit / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 14 июня. Ученые Карл Шуновер и Эндрю Финк из университета Колумбии выявили странную особенность в функционировании головного мозга.

Речь идет о репрезентативном дрейфе. Это смена нейронов, распознающих определенные реакции. То есть изначально одни нейроны отвечают за то, что человек способен распознавать запах газа. Однако позже они оказываются в другой зоне ответственности.

О таком эффекте ученые знали и ранее. Однако прежде его идентифицировали только для участков мозга, ответственных за краткосрочную память, то есть изначально предполагающих изменчивость. Сейчас ученые убеждены, что такая особенность характерна для всех участков мозга. Нейроны, поменявшие «специализацию», продолжают безошибочно распознавать те данные, за которые отвечают в настоящий момент.

Употребление некоторых продуктов может негативно повлиять на мозг человека. Среди них выпечка, различные сладости и газированные напитки. По возможности стоит ограничить употребление острой пищи. Например, халапеньо. В нем содержится ухудшающий когнитивные способности капсаицин.

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