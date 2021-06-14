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Спорт по вечерам оказался эффективнее утренних тренировок

Наука
Спорт по вечерам оказался эффективнее утренних тренировок
pixabay.com  /  Fotorech

Канберра, 14 июня. Вечерние тренировки могут быт полезней утренних для укрепления метаболического здоровья. К такому выводу пришли ученые из Института исследований здоровья Мэри Маккиллоп.

Специалисты проанализировали показатели мужчин с лишним весом. Все они в течение длительного времени придерживались диеты с большим количеством жиров в рационе. Наибольший эффект для здоровья наблюдался у испытуемых, которые занимались спортом в вечернее время.

Однако ученые не изучили данные людей, у которых нет проблем с весом. Поэтому окончательные выводы о лучшем времени для тренировок делать пока рано. Экспертам предстоит проверить, как спорт в разное время суток воздействует на состояние здоровых людей.

Российские ученые создали прототип робота-тренера, которые будет помогать посетителям фитнес-клубов правильно выполнять упражнения. Он также сможет работать на улице при любых погодных условиях.

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