Война будущего: почему РФ беспокоит укрепление НАТО в киберсфере

Сегодня разговоры о кибератаках и кибервойнах стали не частью фантастической утопии, а вполне реальным настоящим. Вопросы безопасности в этой сфере обсуждаются высшими эшелонами власти. Так, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому каналу NBC отметил, что Россию не может не беспокоить укрепление НАТО в киберсфере. Что несет человечеству война будущего? Российский политик, депутат Госдумы РФ, зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в комментарии ФАН объяснил опасения главы государства.

Для мирных граждан киберпространство чаще всего ассоциируется с мошенничеством и денежными махинациями в Сети. Однако эта сфера куда более глубже и опаснее.

«Когда страны между собой открыто конфликтуют, может, это еще не военный, но стремящийся к этому конфликт, — в такой период возможности кибервойск недооценивать нельзя. Все страны, претендующие на независимость и собственную геополитическую повестку, уже имеют на своем вооружении кибервойска. Это факт», — говорит Свинцов.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сбрасывать со счетов возможности кибервойск не просто нельзя, а невозможно. Здесь задействовано огромное количество техники не только военной, но и гражданской. Но, как и в любой сфере, есть свои минусы и недостатки. Большинство технически продвинутых устройств поддерживает определенное программное обеспечение, которое может быть подвержено атаке, что в свою очередь приведет к непоправимым последствиям.

«Взять гражданские самолеты. С помощью определенных приемов можно взломать пассажирские лайнеры, направить их в любую точку мира, в том числе совершить террористические акты. То же касается различного оборудования. На заводах повреждение управления может привести к авариям и серьезным техногенным катастрофам. А если это еще наслаивается на техногенную рукотворную аварию, взрыв, все это превращается в огромный пожар, потери только растут. Это огромный финансовый, экологический ущерб. А также потери для населения той страны, которая может подвергнуться такого рода атакам. К сожалению, в мире такие примеры есть», — говорит политик.

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Таким образом, наносить колоссальный ущерб людям и экономике страны можно без официального объявления войны, без войск, двигающихся к границам того или иного государства или переходящих эту границу.

«Могут погибнуть десятки тысяч людей, которые находятся вблизи тех или иных промышленных объектов, на борту пассажирских судов. Ситуация, когда кибервойска могут использоваться в горячем противостоянии двух государств, к примеру России и США, конечно, сильно беспокоит руководство нашей страны и всех граждан. Война будущего — это война технологий», — отмечает собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

По словам Андрея Свинцова, в современном понимании войны речь не идет о солдатах, автоматах Калашникова или винтовках М6. Речь идет о технологической войне, когда воюют либо скрыто через атаку гражданской и блокировки части военной инфраструктуры, либо открыто, где на передовую выходят технологии.

«Это железо против железа. Технологии против технологий. Скорость развития этих технологий уже немного пугающая, и мы понимаем, что в ближайшие десять лет такого рода конфликты вполне возможны», — заключил эксперт.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ об усилении мер в сфере кибербезопасности, касающийся госучреждений и госзакупок. Принятое постановление предусматривает внедрение известных инструментов: двухступенчатой аутентификации, шифрования, контроля за входом в систему и т. п. Все это предстоит реализовать «за короткое время».