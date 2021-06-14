Японский ученый создал устройство для моментальной зарядки электромобилей

Токио, 14 июня. Доктор Рашид Язами, один из руководителей компании KVI, разработал специальный графитный анод, существенно ускоряющий процесс заряда литий-ионных аккумуляторов электромобилей.

Разработка позволяет заряжать аккумуляторы за 10 минут на 800 км пути. Для сравнения, электромобилю Tesla на заряд требуется порядка 70 минут. Изначально устройство не предназначалось для заряда машин, но Язами его адаптировал, и в результате новинка обрела популярность в Японии.

«Скорость, с которой будет заряжаться батарея, зависит от ее устойчивости к заряду. Вы должны сделать батарею счастливой», — подчеркнул изобретатель.

Tesla недавно представила свой новый скоростной электромобиль Model S Plaid. В презентации лично участвовал основатель и глава компании Илон Маск. Он заявил, что по скорости машина выигрывает у Porsche, а по безопасности — у Volvo.