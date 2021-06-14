Путин не нашел причин для беспокойства НАТО об учениях ВС РФ

Москва, 14 июня. Учения Вооруженных сил РФ не должны беспокоить НАТО, так как они проводятся на регулярной основе, заявил президент России Владимир Путин.

В комментарии телеканалу NBC российский лидер указал, что не понимает озабоченности Североатлантического альянса насчет военных учений на территории России.

«Мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что к американским границам Россия войска не перебрасывала, поэтому беспокоиться о маневрах ВС РФ не стоит.

До этого президент РФ заявил, что оборонная достаточность России находится на высоком уровне.