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Путин не нашел причин для беспокойства НАТО об учениях ВС РФ

Армия
Путин не нашел причин для беспокойства НАТО об учениях ВС РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 июня. Учения Вооруженных сил РФ не должны беспокоить НАТО, так как они проводятся на регулярной основе, заявил президент России Владимир Путин.

В комментарии телеканалу NBC российский лидер указал, что не понимает озабоченности Североатлантического альянса насчет военных учений на территории России.

«Мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что к американским границам Россия войска не перебрасывала, поэтому беспокоиться о маневрах ВС РФ не стоит.

До этого президент РФ заявил, что оборонная достаточность России находится на высоком уровне.

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