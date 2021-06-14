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Трейлер Starfield может содержать пасхалку к игре The Elder Scrolls VI

Технологии
Трейлер Starfield может содержать пасхалку к игре The Elder Scrolls VI
Prt Scr youtube.com  /  IGN

, 14 июня. Пользователь портала Reddit обнаружил малозаметную деталь в новом трейлере игры Starfield. Он написал об этом в Сети.

Найденное блогером может быть пасхалкой к игре The Elder Scrolls VI, а именно указывать на место действия, где развернется игра. На 01:18 минуте событий оператор показывает боковую часть панели управления кораблем, который готовится ко взлету. На стенке консоли пользователь нашел символ нетипичной формы.

Нацарапанный значок, как уверен юзер, больше всего напоминает очертания провинции Хаммерфелл и Хай Рок из вселенной The Elder Scrolls. Сходство не является точным, но определенные параллели в найденном намеке прослеживаются.

В Сети также появился трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora, которую разработала студия Massive Entertainment. Проект относится ко вселенной фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона.

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трейлер игра starfield
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