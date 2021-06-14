Лепесток за лепестком: ФАН побывал на производстве косметики из роз в Крыму

Корреспондент ФАН побывал в самом сердце завода по производству косметики из роз в Крыму и теперь знает весь путь розового лепестка ― от цветочного поля до тюбика на полке.

Собранные сотрудницами лепестки отправляются на завод, где превращаются в гидролат, на основе которого изготавливают крема, пенку и другие средства ухода, без которых не обходится ни одна леди.

Ищем по аромату

Коробочки и баночки с розой на этикетке на полуострове знают хорошо. Местный популярный бренд «Крымская роза» существует более 90 лет. Сегодня предприятие заявляет о выходе на другой уровень, увеличивает обороты и географию поставок. Сама продукция создается там же, на розовых полях Крыма и на заводе в тихом поселке Чайкино под Симферополем.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Цех по производству косметики можно найти с закрытыми глазами ― по аромату. Естественный, нежный, он впитался здесь в каждый кирпич здания.

Стальные баки с воронками, щитки с переключателями, датчики, трубки, чаши ― все это напоминает большую кухню. Жужжит миксер. В этой емкости изготавливают масло-концентрат для лица. Далее его расфасуют во флаконы 30 мл с пипеткой и отправят в магазины, где поставят ценник 1300 рублей за штуку. Интересно, из чего изготавливают этот концентрат и почему такая цена?

«Здесь мы смешиваем жирные масла виноградной косточки, зародышей пшеницы и макадамии. Далее добавим витамины и эфирные масла розы и герани», ― объясняет главный технолог Сергей Воробей.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Под крышкой 500-литрового резервуара настаивается розовая вода. Рядом с ней ― емкость с гидролатом. И то, и другое готовят из лепестков роз, но аромат отличается, да и качество, и стоимость конечного продукта ― тоже.

«80% косметики состоит из воды, у нас же ее заменяет гидролат, — объясняет Юлия Гладун, бренд-директор компании. — В новой коллекции мы воду полностью на него поменяли, что очень повысило качество и стоимость продукта. Гидролат не содержит клетчатки, и ничего не мешает попадать в кожу полезным веществам».

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Косметика с розовой водой ― проще, зато доступнее покупателю. Ее тоже любят и знают в Крыму. В ней меньше эфирного масла, от которого и зависит цена конечного продукта. Недаром розовое масло называют «консерватором красоты». Кстати, в магазинах его можно купить в чистом виде. Цена ― 10 тысяч рублей за флакончик в 40 мл. То, что заметно дешевле, ― подделка, уверяют в компании. Это легко объяснить тем, что на изготовление одного литра розового масла требуется 3,5 тонны лепестков.

Главное то, что внутри

Но все же основной покупатель настроен на продукты с доступной ценой, такие как крем для рук в пластиковых тубах. Для его фасовки тубы, еще пустые, с этикеткой, но без донышка загружают в фасовочный автомат. Далее емкость наполняют кремом, после чего происходит запайка и готовый тюбик скатывается с контейнера.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Производство автоматизировано не полностью. В фасовке пенки для умывания участвуют четыре сотрудника. Как и все вокруг, женщины в халатах и шапочке. Одна из них берет флакончик, наливает из автомата продукт, другая взвешивает, передает, далее бутылочку накрывают крышкой с дозатором и ставят в коробку.

«Пенообразователь автоматически поставить сложно, поэтому приходится использовать ручной труд, — объясняет главный технолог. — Пока мы выпускаем 100 тысяч единиц всей продукции в месяц. Конечно, в дальнейшем будем увеличивать оборот и переходить на автоматизацию».

Сейчас на заводе работает около 100 человек. Компания вышла за пределы Крыма. Помимо Симферополя и Севастополя, у них появились фирменные магазины в Подмосковье, Ярославле, Чебоксарах. Косметика поставляется и в страны Таможенного союза.

Голыми руками

Цветочные поля компании не принадлежат. Охранять их дорого, и пока предприятию выгоднее закупать сырье, чем выращивать.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Сейчас на плантации в 25 га работают порядка 200 человек. Это самое большое розовое поле в стране! Лепестки собирают вручную. Сборщикам выдают перчатки, но они редко ими пользуются, так как это снижает скорость и качество работы. Несмотря на аромат и кажущийся романтизм процесса, это очень тяжелый труд, к тому же роза царапает руки. Платят сборщикам около 40 рублей за килограмм лепестков. Обычно новичок собирает 20–25 кг розы, рекордсмены — от 40 до 60 кг. Эфиромасличная роза цветет всего 2–3 недели, поэтому ее стараются убрать скорее.

Ранее ФАН рассказывал, как в Крыму готовят мороженое, которое поставляют в Дагестан и Китай. Корреспондент побывал на фабрике «Доброе», которая является самым молодым предприятием по изготовлению лакомства в Крыму.