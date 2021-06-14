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Анастасия Приходько вспомнила, как покоряла сердце возлюбленного песнями «Тату»

Шоу-бизнес
Анастасия Приходько вспомнила, как покоряла сердце возлюбленного песнями «Тату»
instagram.com  /  @prykhodko_official

Киев, 14 июня. Певица Анастасия Приходько призналась, что в первый раз без памяти влюбилась, когда ей было 16 лет. Будущая звезда развернула «музыкальную атаку», чтобы привлечь внимание парня.

Приходько призналась, что до первой влюбленности была «гадким утенком» — носила только «мальчуковую» одежду и совсем не красилась. Однако все изменилось, когда артистка встретилась с соседом по даче Юрой. Будущая звезда взяла инициативу в свои руки, но действовать решила с настоящей женской хитростью.

Приходько включала на полную громкость песню любимой группы молодого человека — «Тату». По задумке юной певицы, такая «музыкальная атака» должна была помочь ей обратить на себя внимание. План сработал, и уже через пару недель 16-летняя Анастасия собиралась на первую встречу с возлюбленным. По признанию Приходько, нарядилась она тогда «на миллион» — даже накрасила глаза углем из печи.

«Надеваю старое мамино платье и делаю узелок на талии, дабы подчеркнуть всю красоту. Я думаю, вы уже прочувствовали всю боль этой картины <...> А, забыла, образ дополнили белые шлепки «мыльнички», — поделилась артистка на своей странице в Instagram.

Певица с иронией подытожила, что благодаря песням «Тату» завоевала сердце мальчика, с которым хотели встречаться «девочки всего района». Она отметила, что они тогда были детьми, поэтому просто год ходили, держась за ручки. По словам Приходько, она благодарна судьбе за Юру, ведь именно он убедил ее, что она красивая, и заставил поверить в себя.

Помимо воспоминаний о первой любви украинская звезда поделилась с подписчиками необычной идеей, которая посещала ее в юности. Оказалось, что артистка хотела сменить пол, потому что с трудом принимала себя как девочку.

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приходько отношения певица
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