Польские болельщики поют «Калинку-малинку» перед матчем Евро-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Польские поклонники футбола веселятся на улицах Санкт-Петербурга перед матчем Польши и Словакии, который пройдет в рамках группового этапа Евро-2020.

Пока поведение польских болельщиков не вызывает опасений. Они гуляют по Северной столице, и полиция присматривает за фанатами футбола для обеспечения безопасности. Однако гости из Польши ведут себя мирно и даже поют русскоязычные песни, например, «Калинку-малинку» и «Пусть всегда будет солнце», передает Telegram-канал Life Shot.

Матч Польши и Словакии начнется на стадионе «Газпром Арена» в 19:00 по московскому времени. На трибунах ожидается 17 тысяч болельщиков. Эрмитажный кот Ахилл уже предсказал возможного победителя игры.