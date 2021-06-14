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Польские болельщики поют «Калинку-малинку» перед матчем Евро-2020 в Петербурге

  /   Обновлено: 14 июня 2021 16:40
Спорт
Польские болельщики поют «Калинку-малинку» перед матчем Евро-2020 в Петербурге
Global Look Press  /  Patrick Seeger/dpa

Санкт-Петербург, 14 июня. Польские поклонники футбола веселятся на улицах Санкт-Петербурга перед матчем Польши и Словакии, который пройдет в рамках группового этапа Евро-2020.

Пока поведение польских болельщиков не вызывает опасений. Они гуляют по Северной столице, и полиция присматривает за фанатами футбола для обеспечения безопасности. Однако гости из Польши ведут себя мирно и даже поют русскоязычные песни, например, «Калинку-малинку» и «Пусть всегда будет солнце», передает Telegram-канал Life Shot.

Матч Польши и Словакии начнется на стадионе «Газпром Арена» в 19:00 по московскому времени. На трибунах ожидается 17 тысяч болельщиков. Эрмитажный кот Ахилл уже предсказал возможного победителя игры.

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Все новости / Спорт / Польские болельщики поют «Калинку-малинку» перед матчем Евро-2020 в Петербурге
польша словакия болельщики евро-2020
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