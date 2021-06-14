Путин заявил, что ВСУ перемещают технику к линии соприкосновения в Донбассе

Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на востоке Украины. Он отметил, что ВСУ регулярно перемещают военную технику в район конфликта.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия выступает за мирное урегулирование ситуации в Донбассе, однако в Киеве не хотят следовать этому пути.

«Украина постоянно подтаскивала личный состав и технику в район конфликта в Донбассе и продолжает делать это», — пояснил Владимир Путин в интервью западному телеканалу NBC.

В Москве считают, что Киеву нужно как можно скорее начать диалог с ЛНР и ДНР. При этом важно следовать принципам минских договоренностей.

Ранее Владимир Путин высказался о недопустимости милитаризации космоса. Россия готова сотрудничать с другими странами в этой сфере, подытожил он.