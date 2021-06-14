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Протасевич стал участником конференции по инциденту с самолетом Ryanair

  /   Обновлено: 14 июня 2021 16:48
Политика
Протасевич стал участником конференции по инциденту с самолетом Ryanair
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Минск, 14 июня. Задержанный в Белоруссии журналист Роман Протасевич приглашен на пресс-конференцию по ЧП с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в республике.

Инцидент произошел в конце мая. Тогда из-за сообщений о минировании лайнер совершил вынужденную посадку в Минске. В ходе проверки на борту выявили Протасевича, который обвиняется в ряде преступлений и является одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta.

«В последний момент в состав участников были внесены дополнительные изменения, мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ, легальная возможность была найдена», — отметили в МИД республики.

Ранее задержанный опроверг заявления о насилии со стороны стражей правопорядка. Для подтверждения своих слов Протасевич готов пройти независимую экспертизу.

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белоруссия пресс-конференция протасевич
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