Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 17:19
17:18
Общество
Семья аистов поселилась в Тульской области
17:18
Происшествия
Дети не пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
17:16
Армия
Путин заявил о готовности России к совместной работе с США по СНВ
17:15
Армия
Путин сообщил о поимке в Сирии боевиков с диверсионным заданием против объектов РФ
17:15
Спорт
Легенда «Спартака» Ловчев призвал сборную России показать характер на Евро
17:15
Происшествия
Глава СК Бастрыкин взял под контроль дело о пожаре на АЗС в Новосибирске
17:14
Политика
Осташко оценил заявление Путина в интервью NBC на тему кибербезопасности
17:13
Экономика
Аналитики назвали «стальной бум» в КНР причиной роста цен на металлопродукцию
17:11
Общество
Загсы и центры госуслуг Москвы временно изменят расписание и условия работы
17:09
Происшествия
Автомобиль протаранил толпу протестующих в американском Миннеаполисе
Все новости

Власти Алжира признали низкую явку на выборах

Африка
Власти Алжира признали низкую явку на выборах
Prt Scr facebook.com  / 

Алжир, 14 июня. Власти страны признали, что явка на выборах в законодательные органы оказалась низкой. По данным Независимого национального управления, она составила 30,2%.

Этот показатель признали самым низким за последние 20 лет. В 2017 году 35,7% алжирцев участвовало в голосовании, а на выборах 2012 года — 42,9%. Что касается граждан, проживающих за рубежом, то на волеизъявление пришли менее 5%.

Глава ведомства сообщил, что из-за сложности избирательного процесса, связанного с большим количеством списков по сравнению с предыдущими выборами, ожидается, что подсчет голосов продлится несколько дней. Результаты объявят не ранее 15 июня.

Низкая явка вызывает вопрос, отражают ли его результаты истинное мнение всех алжирцев. В обществе говорят о намеренном бойкотировании голосования гражданами, поддерживающими оппозиционные движения. Жители северо-востока страны, где особенно сильны антиправительственные выступления, решили не идти на волеизъявление. В провинциях Беджая, Буира и Тизи-Узу явка не достигла и 1%.

Президент Абдельмаджид Теббун в этой связи заявил, что процент избирателей «не важен».

«Я ранее говорил, что для меня явка не имеет значения. Важно то, что люди, за которых голосует народ, обладают достаточной легитимностью, чтобы взять на себя законодательную власть», — пояснил глава государства.

Исламистская партия «Движение общества за мир» объявила, что лидирует на выборах в законодательные органы. Согласно ее заявлению, предпринимаются попытки изменить результаты голосования, которые «будут иметь плохие последствия для страны». Движение призвало президента защитить волю народа.

Независимое национальное управление по выборам подвергло критике заявление Движения. Оно сообщило, что высказывания партий, в которых ставится под сомнение способность ведомства сохранить голоса избирателей, не имеют под собой достоверных оснований. Чиновники считают, что подобные акции сеют смуту и подрывают работу управления.

В субботу, 12 июня, в североафриканской стране состоялись выборы в законодательные органы власти. Подготовка к избирательному процессу сопровождалась протестными движениями. Демонстранты требовали отменить проведение этого голосования.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Власти Алжира признали низкую явку на выборах
алжир
Комментировать
Эксклюзив
Дети не пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Дети не пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 132690 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 87092 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 67057 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 51589 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 41172 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru