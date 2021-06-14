Власти Алжира признали низкую явку на выборах

Алжир, 14 июня. Власти страны признали, что явка на выборах в законодательные органы оказалась низкой. По данным Независимого национального управления, она составила 30,2%.

Этот показатель признали самым низким за последние 20 лет. В 2017 году 35,7% алжирцев участвовало в голосовании, а на выборах 2012 года — 42,9%. Что касается граждан, проживающих за рубежом, то на волеизъявление пришли менее 5%.

Глава ведомства сообщил, что из-за сложности избирательного процесса, связанного с большим количеством списков по сравнению с предыдущими выборами, ожидается, что подсчет голосов продлится несколько дней. Результаты объявят не ранее 15 июня.

Низкая явка вызывает вопрос, отражают ли его результаты истинное мнение всех алжирцев. В обществе говорят о намеренном бойкотировании голосования гражданами, поддерживающими оппозиционные движения. Жители северо-востока страны, где особенно сильны антиправительственные выступления, решили не идти на волеизъявление. В провинциях Беджая, Буира и Тизи-Узу явка не достигла и 1%.

Президент Абдельмаджид Теббун в этой связи заявил, что процент избирателей «не важен».

«Я ранее говорил, что для меня явка не имеет значения. Важно то, что люди, за которых голосует народ, обладают достаточной легитимностью, чтобы взять на себя законодательную власть», — пояснил глава государства.

Исламистская партия «Движение общества за мир» объявила, что лидирует на выборах в законодательные органы. Согласно ее заявлению, предпринимаются попытки изменить результаты голосования, которые «будут иметь плохие последствия для страны». Движение призвало президента защитить волю народа.

Независимое национальное управление по выборам подвергло критике заявление Движения. Оно сообщило, что высказывания партий, в которых ставится под сомнение способность ведомства сохранить голоса избирателей, не имеют под собой достоверных оснований. Чиновники считают, что подобные акции сеют смуту и подрывают работу управления.

В субботу, 12 июня, в североафриканской стране состоялись выборы в законодательные органы власти. Подготовка к избирательному процессу сопровождалась протестными движениями. Демонстранты требовали отменить проведение этого голосования.