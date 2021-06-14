Владимир Путин высоко оценил уровень оборонной достаточности России

Москва, 14 июня. Оборонная достаточность России находится на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью NBC.

Интервьюер уточнил у президента России, почему Москву не беспокоит милитаризация КНР. По словам главы государства, сейчас начинается противостояние с Китаем в этой сфере, однако Россию этот вопрос не настораживает.

«Наша оборонная достаточность <...> находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому», — отметил Путин.

Российский лидер обозначил, что, по его мнению, имеет наибольшее значение в этой ситуации. Здесь важны характер и уровень отношений с Китаем, убежден глава государства.

Владимир Путин говорил, что Москва готова к обсуждению договора СНВ-III с Вашингтоном. Этот вопрос могут затронуть на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом.