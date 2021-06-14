Путин заявил о готовности России к совместной работе с США по СНВ

Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

По его словам, данный вопрос может стать предметом обсуждения на предстоящей встречи с президентом США Джо Байденом.

«Мы понимаем эти вопросы и проблемы, мы готовы к этой совместной работе. Есть у нас определенные если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны», — пояснил президент.

Глава государства также добавил, что данный вопрос требует профессионального подхода и участия представителей различных структур и ведомств с обеих сторон.