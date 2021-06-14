Иран завершил создание нового эсминца

Тегеран, 14 июня. На вооружение флота Ирана поступили эсминец «Дена» и минный тральщик «Шахин». Об этом сообщает IRNA.

به غیر از ناو دنا که امروز الحاق شد ناو مین شکار شاهین هم به اندازه و ناو دنا مهم بود که زیاد بهش توجه نشد.

با توجه به اینکه در اینده ای نچندان دور ایران دیگر تنها کشوری نیست که در خلیج فارس و درکل منطقه زیردریایی دارد و عربستان و قطر هم زیردریایی هایی سفارش دادند (همین هفته پیش pic.twitter.com/V4ClWvG3g7 — M.F Military (@mohamadf8413) June 14, 2021

«Дена» является пятым эсминцем, построенным национальными оборонными предприятиями Исламской Республики. По словам главы Организации морской промышленности при Министерстве обороны Ирана Амира Растегари, «Дена» имеет современную систему управления огнем. Корабль способен обнаруживать и сопровождать до 40 целей, в том числе авиацию и подводные лодки противника. Огонь на поражение эсминец может вести одновременно по четырем объектам, при этом обнаружение и пуск ракет по надводным целям противника возможен на дальности до 300 километров. Корабль оборудован продвинутой системой радиоэлектронной борьбы и площадкой для размещения на борту одного вертолета.

ناوشکن پیشرفته و تمام ایرانی دنا در یک قدمی عملیاتی شدن????⁦????????⁩



بروزرسانی سامانه های جنگ الکترونیک،موشک های سطح به سطح،موشک های سطح به هوا

سامانه پیشرفته سونار،پرتابگر اژدر، بزرگ تر شدن پد بالگرد و انوع توپ های سبک و سنگین از ویژگی های ناوشکن دناست.#ایران_قوی pic.twitter.com/ljiqNQJcb2 — مصطفی عاشوری ???????? (@M__Ashouri) June 11, 2021

Тральщик «Шахин» также построен силами специалистов иранской военной промышленности. Его длина составляет 33 метра, ширина — 11 метров, осадка — 180 сантиметров. Он способен обнаруживать и обезвреживать различные типы морских мин.

Оба корабля войдут в состав первого военно-морского района Южного флота Ирана, базирующегося в порту города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива.

На торжественной церемонии принятия кораблей в строй присутствовал президент страны Хасан Роухани, который назвал это событие признаком «самодостаточности армии и всех вооруженных сил Исламской Республики Иран».

«Сегодня великий день для иранского народа, ВМС Исламской Республики и ее вооруженных сил. Спустя 8 лет специалисты оборонной промышленности страны завершили постройку и передали на вооружение этот очень важный для нас эсминец, и теперь он готов к выполнению различных задач. Хорошая работа!» — заявил он.

Роухани напомнил, что военно-морские силы Ирана в первые месяцы ирано-иракской войны, разгоревшейся в 1980-х годах, смогли уничтожить флот противника и, наряду с ВВС, стали единственными видами войск, столкнувшимися непосредственно с армией США.

#Iran

Iranian Navy Ships in the Atlantic Ocean + video and images



The 79th Naval Fleet of the Army of the Islamic Republic of Iran entered the Atlantic Ocean for the first time without mooring in ports of other countries.https://t.co/SSguRaiBkW — IWN (@A7_Mirza) June 10, 2021

Ранее в этом году ВМС Ирана уже получили два новых корабля — передовую плавучую базу «Макран» и ракетный корабль «Зерех». Принятие кораблей на вооружение прошло на фоне обострения отношений с Соединенными Штатами Америки в начале 2021 года.