Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 17:20
17:18
Общество
Семья аистов поселилась в Тульской области
17:18
Происшествия
Дети не пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
17:16
Армия
Путин заявил о готовности России к совместной работе с США по СНВ
17:15
Армия
Путин сообщил о поимке в Сирии боевиков с диверсионным заданием против объектов РФ
17:15
Спорт
Легенда «Спартака» Ловчев призвал сборную России показать характер на Евро
17:15
Происшествия
Глава СК Бастрыкин взял под контроль дело о пожаре на АЗС в Новосибирске
17:14
Политика
Осташко оценил заявление Путина в интервью NBC на тему кибербезопасности
17:13
Экономика
Аналитики назвали «стальной бум» в КНР причиной роста цен на металлопродукцию
17:11
Общество
Загсы и центры госуслуг Москвы временно изменят расписание и условия работы
17:09
Происшествия
Автомобиль протаранил толпу протестующих в американском Миннеаполисе
Все новости

Иран завершил создание нового эсминца

Иран
Иран завершил создание нового эсминца
Prt Scr youtube.com  /  Tehran Times

Тегеран, 14 июня. На вооружение флота Ирана поступили эсминец «Дена» и минный тральщик «Шахин». Об этом сообщает IRNA.

«Дена» является пятым эсминцем, построенным национальными оборонными предприятиями Исламской Республики. По словам главы Организации морской промышленности при Министерстве обороны Ирана Амира Растегари, «Дена» имеет современную систему управления огнем. Корабль способен обнаруживать и сопровождать до 40 целей, в том числе авиацию и подводные лодки противника. Огонь на поражение эсминец может вести одновременно по четырем объектам, при этом обнаружение и пуск ракет по надводным целям противника возможен на дальности до 300 километров. Корабль оборудован продвинутой системой радиоэлектронной борьбы и площадкой для размещения на борту одного вертолета.

Тральщик «Шахин» также построен силами специалистов иранской военной промышленности. Его длина составляет 33 метра, ширина — 11 метров, осадка — 180 сантиметров. Он способен обнаруживать и обезвреживать различные типы морских мин.

Оба корабля войдут в состав первого военно-морского района Южного флота Ирана, базирующегося в порту города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива.

На торжественной церемонии принятия кораблей в строй присутствовал президент страны Хасан Роухани, который назвал это событие признаком «самодостаточности армии и всех вооруженных сил Исламской Республики Иран».

«Сегодня великий день для иранского народа, ВМС Исламской Республики и ее вооруженных сил. Спустя 8 лет специалисты оборонной промышленности страны завершили постройку и передали на вооружение этот очень важный для нас эсминец, и теперь он готов к выполнению различных задач. Хорошая работа!» — заявил он.

Роухани напомнил, что военно-морские силы Ирана в первые месяцы ирано-иракской войны, разгоревшейся в 1980-х годах, смогли уничтожить флот противника и, наряду с ВВС, стали единственными видами войск, столкнувшимися непосредственно с армией США.

Ранее в этом году ВМС Ирана уже получили два новых корабля — передовую плавучую базу «Макран» и ракетный корабль «Зерех». Принятие кораблей на вооружение прошло на фоне обострения отношений с Соединенными Штатами Америки в начале 2021 года.

Вернуться назад

Все новости / Иран / Иран завершил создание нового эсминца
иран флот
Комментировать
Эксклюзив
Дети не пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Дети не пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 132690 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 87092 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 67057 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 51589 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 41172 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru