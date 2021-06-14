Путин назвал укрепление России самой значимой задачей в жизни

Москва, 14 июня. Укрепление России является самой значимой задачей в жизни, заявил глава государства Владимир Путин.

Российский лидер в интервью корреспонденту NBC объяснил, что их с государством судьбы тесно связаны. Поэтому укрепление страны является главной целью в жизни. Говоря о преемнике, Путин пообещал организовать поддержку тем, кто «готов положить на алтарь отечества жизнь».

Президент подчеркнул, что Россия является страной уникальных возможностей для талантливой молодежи. Подрастающее поколение может найти свой жизненный путь и продемонстрировать свои способности.