Президент РФ назвал НАТО пережитком времен холодной войны

Москва, 14 июня. Североатлантический альянс является рудиментом холодной войны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

В интервью американскому телеканалу NBC глава российского государства отметил, что уже неоднократно говорил о своем мнении касательно НАТО.

«НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер предложил Соединенным Штатам представить собственную реакцию на проведение российских учений у американских границ. Так он ответил на вопрос о проведении маневров ВС РФ вблизи украинской границы.