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Президент РФ назвал НАТО пережитком времен холодной войны

Армия
Президент РФ назвал НАТО пережитком времен холодной войны
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 14 июня. Североатлантический альянс является рудиментом холодной войны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

В интервью американскому телеканалу NBC глава российского государства отметил, что уже неоднократно говорил о своем мнении касательно НАТО.

«НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер предложил Соединенным Штатам представить собственную реакцию на проведение российских учений у американских границ. Так он ответил на вопрос о проведении маневров ВС РФ вблизи украинской границы.

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путин нато холодная война
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