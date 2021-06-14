Софию Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды в Белоруссии

Минск, 14 июня. Россиянка София Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, сообщили в СК Белоруссии.

Студентка София Сапега, задержанная в Минске, проходит как подозреваемая по делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, пояснили в ведомстве. Белорусский суд также отказал россиянке в удовлетворении жалобы на задержание, в настоящий момент она находится в СИЗО КГБ в Минске.

В конце мая самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в белорусской столице. После проверки документов выяснилось, что на борту находится основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Власти республики признали СМИ экстремистским. В итоге Протасевича и Софию Сапегу задержали.

Российские дипломаты поддерживают контакт с родителями задержанной девушки. Адвокат уже работает с Сапегой и оказывает ей правовую помощь.