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Софию Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды в Белоруссии

Общество
Софию Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды в Белоруссии
instagram.com  /  @sledcomrb

Минск, 14 июня. Россиянка София Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, сообщили в СК Белоруссии.

Студентка София Сапега, задержанная в Минске, проходит как подозреваемая по делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, пояснили в ведомстве. Белорусский суд также отказал россиянке в удовлетворении жалобы на задержание, в настоящий момент она находится в СИЗО КГБ в Минске.

В конце мая самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в белорусской столице. После проверки документов выяснилось, что на борту находится основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Власти республики признали СМИ экстремистским. В итоге Протасевича и Софию Сапегу задержали.

Российские дипломаты поддерживают контакт с родителями задержанной девушки. Адвокат уже работает с Сапегой и оказывает ей правовую помощь.

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белоруссия дело сапега
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