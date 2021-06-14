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Рейтинговое агентство подтвердило рейтинг нефтехимической компании СИБУР

Экономика
Рейтинговое агентство подтвердило рейтинг нефтехимической компании СИБУР
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 июня. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента нефтехимической компании СИБУР на уровне «BBB-» подтвердило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Ожидания, что предприятие сохранит сильный финансовый профиль и будет сокращать долговую нагрузку вслед за завершением инвестиционного цикла подтвердились. Также оправдались ожидания прироста цен и прибыли с минимумов, фиксируемых в середине 2020 года. Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне «F3».

В четвертом квартале 2020 года принадлежащий компании завод полиолефинов «ЗапСиб» вышел на полную мощность, что подняло денежный поток СИБУРа, заметили в Fitch. С другой стороны, не сильно обременительным для баланса компании является совместный проект — Амурский газохимический комплекс (АГКХ). Это окажет поддержку свободному финансовому потоку компании. СИБУР выпускает и реализует на российском и международном рынках нефтехимическую продукцию.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в режиме онлайн.

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fitch рейтинг сибур
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