Рейтинговое агентство подтвердило рейтинг нефтехимической компании СИБУР

Москва, 14 июня. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента нефтехимической компании СИБУР на уровне «BBB-» подтвердило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Ожидания, что предприятие сохранит сильный финансовый профиль и будет сокращать долговую нагрузку вслед за завершением инвестиционного цикла подтвердились. Также оправдались ожидания прироста цен и прибыли с минимумов, фиксируемых в середине 2020 года. Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне «F3».

В четвертом квартале 2020 года принадлежащий компании завод полиолефинов «ЗапСиб» вышел на полную мощность, что подняло денежный поток СИБУРа, заметили в Fitch. С другой стороны, не сильно обременительным для баланса компании является совместный проект — Амурский газохимический комплекс (АГКХ). Это окажет поддержку свободному финансовому потоку компании. СИБУР выпускает и реализует на российском и международном рынках нефтехимическую продукцию.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в режиме онлайн.