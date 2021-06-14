Пожарные локализовали огонь на АЗС в Новосибирске

Новосибирск, 14 июня. Пожар на автозаправочной станции в Новосибирске локализован. Об этом сообщили журналистам в МЧС.

По оценке экстренных служб, площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении АЗС участвуют 70 человек и 20 единиц техники.

Инцидент произошел на Гусинобродском шоссе. Как ранее отмечали в МЧС, существует риск того, что пламя может перекинуться на соседние здания. Однако пожарным удалось ограничить распространение огня.

В результате происшествия пострадали 16 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.