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ФАН публикует видео взрыва на АЗС в Новосибирске

Происшествия
ФАН публикует видео взрыва на АЗС в Новосибирске
Федеральное агентство новостей

Новосибирск, 14 июня. Спасатели продолжают бороться с пожаром, охватившим территорию газовой автозаправки на Гусинобродском шоссе. В распоряжении редакции ФАН попала видеозапись с моментом взрыва.

На эксклюзивных кадрах видно, как мощный столб огня и дыма поднимается в воздух за считанные секунды. Взрыв спровоцировал мгновенное распространение пламени на территории АЗС.

Источник в экстренных службах сообщил об увеличении количества пострадавших до 16 человек. Характер их травм уточняется. Раненых везут в ожоговый центр Новосибирска.

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Угроза дальнейшего распространения пламени, по оценкам специалистов, миновала.

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