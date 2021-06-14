Предприятия АПК готовы платить студентам за прохождение летней практики

Пермь, 14 июня. Компании аграрно-промышленного комплекса заинтересованы в привлечении студентов для летней стажировки. Почти все они предлагают деньги за каждый месяц практического обучения.

Наиболее активно показывают себя работодатели из Удмуртии и Пермского края, об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные «Россельхозбанка». Сообщается, что 70% стажировок на сервисе «Свое Фермерство» сопровождаются выплатами от 15 до 30 тыс. рублей. 10% компаний готовы заплатить более 30 тыс. рублей.

Некоторые из крупных компаний готовы также предоставить жилье на время прохождения практики. Наиболее востребованы студенты, занимающиеся животноводством. На них приходится около 40% стажировок. 25% приходится на потенциальных трактористов.

Российский аграрно-промышленный конкурс развивается, поэтому компании готовы хорошо обеспечивать новых людей в бизнесе. Федеральное агентство новостей рассказывало о «Русской аграрной компании», недавно вышедшей на отечественный рынок.

Россияне имеюдт возможность получить материальную компенсацию за неиспользованный отпуск. Издание «ФедералПресс», объяснило, как получить положенные средства.