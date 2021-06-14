Путин ответил на слова Байдена об автократе

Москва, 14 июня. Провокационная риторика транслируется в общественность, поскольку это выгодно правящим классам в той или иной стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Таким образом глава государства прокомментировал выступление американского коллеги Джозефа Байдена. В ходе обращения демократ назвал Путина автократом, добавив, что он владеет огромной властью.

В связи с этим президент США не смог гарантировать эффективность встречи с российским лидером. Позиция Москвы, скорее всего, останется прежней вопреки попыткам ее переубедить, отметил Байден.