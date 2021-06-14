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Путин ответил на слова Байдена об автократе

  /   Обновлено: 14 июня 2021 16:41
Политика
Путин ответил на слова Байдена об автократе
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 июня. Провокационная риторика транслируется в общественность, поскольку это выгодно правящим классам в той или иной стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Таким образом глава государства прокомментировал выступление американского коллеги Джозефа Байдена. В ходе обращения демократ назвал Путина автократом, добавив, что он владеет огромной властью.

В связи с этим президент США не смог гарантировать эффективность встречи с российским лидером. Позиция Москвы, скорее всего, останется прежней вопреки попыткам ее переубедить, отметил Байден.

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